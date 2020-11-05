تمهيدًا لتقنين وضعها.. معاينات ميدانية للمباني المخالفة في أسوان

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تخصيص لجانًا فنية لمعاينة المباني التي تقدم أصحابها بطلبات للتصالح بغرض الانتهاء من ملفات التقنين فى وقت قياسى لمن سددوا جدية التصالح بعد إستيفاء جميع المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة من صاحب الطلب.

جاء ذلك أثناء إطلاع محافظ أسوان على الملفات التى تم الإنتهاء منها، اليوم، وأكد المحافظ ضرورة قيام مقدم طلب التصالح على مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة به والإسراع في دفع قيمة جدية التصالح لتقنين وضعه وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وكشف أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصلت إلى 12 ألف و 170 طلبًا بإجمالى متحصلات مالية بلغت 49 مليون جنيه، بعد تخفيض رسوم التصالح على مرحلتين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30 % و50 % ، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهاً .