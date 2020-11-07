وكيل الأزهر يدلي بصوته في انتخابات النواب ويدعو المواطنين للمشاركة

أدلى د. محمد عبد الرحمن الضويني، اليوم السبت، بصوته الانتخابي فى انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الطبري التابعة لمدينة الشروق.

ودعا وكيل الأزهر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الوطنية والدستورية ومنها انتخابات مجلس النواب الحالية، وهذا واجب وطني على كل مصري من أجل العمل على اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، وإثباتٌ للعالم أجمع أن الشعب المصرى قادر على تحقيق ما يتطلع إليه من تنمية وتقدم على مختلف الأصعدة.

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب،اليوم ، وسط استعدادات وتعزيزات امنية فى جميع مقرات اللجان الانتخابية التى ستشهدها ١٣ محافظة من محافظات الجمهورية ،وهى :القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويحق لنحو 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو ١٤١ مقعدا انتخابيا ، 2085 مرشحا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحا أساسيا،على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية :الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.

وفي الدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.