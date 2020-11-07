شيفروليه تتصدر المركز الأول للأكثر مبيعًا خلال 2020

ارتفع معدل مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية الأشهر داخل السوق المحلية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر للعام الجاري 2020، مقارنة بمبيعات كل علامة تجارية خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، بالإضافة إلى قائمة نسب الحصة التسويقية لكل علامة تجارية.

وأوضحت قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية داخل سوق السيارات المحلية، والتي تنافس على الأكثر مبيعًا خلال العام الجاري 2020، حلول شركة "شيفروليه" في المركز الأول ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 31791 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 20.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 29464 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 23.5%.

وجاءت شركة "تويوتا" في المركز الثاني ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 16945 مركبة بنسبة 11%، وتسجل ارتفاعًا في مبيعاتها خلال 2020 مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 12641 مركبة بنسبة 10%.

وحسب التقرير، انخفض معدل مبيعات سيارات "نيسان" خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 13835 مركبة بنسبة 9% وتأتي في المرتبة الثالثة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 14675 مركبة بنسبة 12.5%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع في معدل مبيعات العلامة التجارية "رينو" بمبيعات وصلت إلى 10250 مركبة خلال 2020 بنسبة 6.7% مقارنة بمبيعاتها خلال 20219 والتي وصلت إلى 9810 مركبة بنسبة 7%؛ كما ارتفع معدل مبيعات سيارات "فيات" خلال 2020 والتي وصلت إلى 8880 مركبة بنسبة 5.8% مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 3016 مركبة بنسبة 2.4%.

فيما أوضح التقرير انخفاضًا في معدل مبيعات سيارات "هيونداي" والتي وصلت إلى 12649 مركبة خلال 2020 بنسبة وصلت إلى 8.3%، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 13283 مركبة بنسبة وصلت إلى 10.6%.