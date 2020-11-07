المسؤولون عن المقر الانتخابي للرئيس: استعدينا بإجراءات مختلفة للنواب

بعد استعدادات ضخمة بدأت منذ الأربعاء الماضي لتجهيز مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة مصر الجديدة النموذجية، كونها المقر الانتخابي للرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة البارزة، حرص القائمون عليها التواجد منذ الصباح للترحيب بالناخبين.

حسن شومان، مدير مدرسة النموذجية، قال إنه جرت استعدادات عديدة بالمدرسة بالتضافر مع كل الجهات المعنية المسؤولة عن الانتخابات التي بذلت جهودا مضنية، وتولينا تنظيف وتعقيم المدرسة منذ يوم الأربعاء، مشيدا بجهود كل المعلمين والعاملين بالمدرسة للمساعدة في خروج المقر الانتخابي على أكمل وجه.

بينما لم يتمكن شومان من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، على غرار الانتخابات السابقة، متمنيا أن يتولى مقاعد مجلس النواب الأصلح البلاد.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تابعت الإجراءات والاستعدادات لحظة بلحظة، من خلال محمد عبدالله مدير مديرية وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الذي كان يشارك في التحضيرات ومتابعتها يوميا، لتكون على أكمل وجه أمام الناخبين.

كما أكدت هدى فوزي، مدير عام إدارة مصر الجديدة التعليمية، أن مدير مديرية القاهرة وجه بالاهتمام بنظافة وتعقيم جميع المدراس وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة وخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاستعدادات للانتخابات هذا العام جرت على قدم وساق حيث تم إضافة لمسات مختلفة ومميزة لمجلس النواب داخل اللجنة الانتخابية، حيث حرصوا على التواجد فيها منذ الصباح الباكر.

وتابعت هدى فوزي أنه: "أسعدنا الحظ أن مدرستنا يدلي بها الرئيس بصوته، وأثنى اليوم على اللجنة والعاملين بها بحب وود بالغ كالمعتاد منه"، لافتة إلى حرصهم البالغ في تقديم الأفضل للبلاد وخاصة خلال الانتخابات مرددة "تحيا مصر.. تحيا مصر".

فيما قال وائل عبدالرؤوف مدير مجلس أمناء المدرسة، إنه حريص على التواجد دائما بالانتخابات للترحيب بالرئيس والناخبين، مشددا على أنه خلال انتخابات مجلس النواب 2020، كان يوجد تنسيق ضخم بين كل الجهات المعنية، وفي مقدمتهم وزارتي التعليم والداخلية، لتخرج العملية الانتخابية على نحو مشرف لمصر والمواطنين.

وعقب فتح باب التصويت لانتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الثانية، في الساعة التاسعة صباح اليوم، أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة مصر الجديدة النموذجية للبنات، التي تعتبر المقر الانتخابي للرؤساء، منذ تولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ثم الرئيس المؤقت عدلي منصور.

جدير بالذكر أن دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" يتنافس فيها 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.