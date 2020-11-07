تجمع العشرات من الناخبين أمام لجان مدرسة تحيا مصر بالأسمرات

شهدت مدرسة تحيا مصر بحي الأسمرات حضور عشرات الناخبين للتصويت فى انتخابات البرلمان، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان والتزم جميع الناخبين بالإجراءات الاحترازية أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أنهت استعداداتها الأمنية لتأمين انتخابات مجلس النواب بخطة تأمين مشددة.

ويتنافس 432 مرشحًا فرديًا من بينهم 99 مرشحًا حزبيًا و333 مرشحًا مستقلًا على 19 دائرة بنطاق محافظة القاهرة.

وانطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي "القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتقوم عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة بتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تفعيلًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.

واشتملت الخطة على نشر دوريات أمنية وأطواف بحثية بكافة مناطق العاصمة، بالإضافة لذلك سيتم تحديد أماكن حاكمة لتمركزات من تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لقوات أمن القاهرة وعناصر التدخل السريع بكل من دوائر أقسام المحافظة للاستعانة بها عند الحاجة إليها، وتكثيف الوجود الأمني الفعال في محيط اللجان الانتخابية ونشر الأقوال الأمنية عالية التسليح في المحاور والميادين وبمشاركة قوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة مع الربط اللاسلكي مع غرفة العمليات الرئيسية لتحقيق سرعة الإنتقال تحسباً لحدوث أية أحداث طارئة قد تستدعي التدخل، مع ضرورة توفير الأماكن المناسبة لكبار السن وتوفير الراحة لهم لحين انتهائهم من الإدلاء بأصواتهم. كما اشتملت الخطة على قيام رجال المفرقعات بعمل مسح شامل لجميع مقار اللجان ومحيطها بصفة دورية حتى انتهاء عمليات التصويت وتسليمها لعناصر التأمين المكلفة بحمايتها عقب تعقيمها.

وشدد مدير الأمن على تطبيق سياسة الوزارة فى تأمين سير العملية الانتخابية والعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى اللازم للتيسير على الناخبين، ومنها تجهيز مقاعد متحركة لكبار السن وذوى الإعاقة للتيسير عليهم.