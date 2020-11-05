متحدث "تحيا مصر": رصدنا مليار جنيه لمكافحة مسببات ضعف الإبصار

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة "نور حياة" في يناير 2019، وبدأ العمل الفعلي للمبادرة فيها، بعد شهر، وغطت المبادرة 19 محافظة، بالتعاون مع المستشفيات التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة والشرطة.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on"، أن في الوقت الحالي، هناك 5 قوافل في أيام الخميس والجمعة، تعمل على أرض الواقع، وتستقبل 250 مواطنا بدلا من 500 لمراعاة التدابير الصحية الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن المبادرة تقدم من خلال ميزانية مقدرة بمليار جنيه، الكشف الطبي على العين والعلاج للمرضى، بالإضافة إلى عمل نظارات طبية ومعالجة حالات التدخل الجراحي في مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.

وأكد "مختار"، أن المبادرة تتواصل مع كل منظمات المجتمع المدني، من أجل علاج الفئات الأكثر احتياجا في مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، من أجل التقليل الضغط على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لتخفيف قوائم الانتظار للمرضى.