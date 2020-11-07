خالد عبدالغفار يدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس

أدلى الدكتور خالد عبدالفغار وزير التعليم العالي، منذ قليل، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته مركز شباب التجمع الأول بالتجمع الخامس.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً، اليوم السبت وغدًا الأحد، ضمن المرحلة الثانية من انتخابات النواب.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية لانتخابات النواب 13 محافظة: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس في الماراثون الانتخابي 2085 مرشحاً بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب على 141 مقعداً فردياً في 70 دائرة، كما تتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين" على 100 مقعد، وفي قطاع شرق الدلتا تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

ونسق المجلس القومي لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لمتابعة ومراقبة انتخابات مجلس النواب، عبر تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، إضافة غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، وإرسال مراقبين لمتابعة اللجان والمقار الانتخابية.

كما شكّلت كذلك الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب التي انطلقت اليوم وتستمر على مدار يومين، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ونشر فرق من شباب الأحزاب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وصول الناخبين للجان، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن جنباً لجنب مع رجال الشرطة.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، أتاح للناخب الاستعلام عن بياناته، عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على الموقع، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة، وتعرض عدة بيانات وبعد إدخال الرقم القومي وهي: المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له ورقم اللجنة الفرعية وعنوانها، وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات)، ورقم الناخب في الكشوف، والدائرة الفردي ودائرة القائمة.