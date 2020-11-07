نقيب الزراعيين يدلي بصوته في انتخابات النواب: عرس ديمقراطي

أدلى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة الإعدادية بنات بالمنيل مصر القديمة محافظة القاهرة.

وقال خليفة عقب الإدلاء بصوته إن المشاركة في الاستحقاق البرلماني الثاني لاختيار نواب الشعب تحت قبة البرلمان ممثلا في مجلس النواب يأتي دعما للمشاركة السياسية في بناء الإطار التشريعي للدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يؤكد إمكانيات الدولة المصرية في إقامة هذه الدولة لخدمة طموحات مصر في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف نقيب الزراعيين أن حرص المصريين علي المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يؤكد أن المصريين على العهد مع الرئيس لاستكمال دور التشريع في خدمة المشروعات وإجراء التعديلات اللازمة للنهضة التنموية المصرية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وشدد خليفة على حق جموع الناخبين للمشاركة في الانتخابات بكثافة والاختيار الصحيح لمن يمثلهم في البرلمان وأن تسود روح الود والإخاء بين جميع المرشحين لاستكمال الاستحقاق البرلماني واكتمال غرفتي التشريع وهي مجلسي النواب والشيوخ لبناء مصر الديمقراطية.

وتوقع نقيب الزراعيين أن يساهم المجلسان بإضافة زخم تشريعي خلال الفترة القادمة لمساعدة الدولة المصرية في استكمال طموحاتها للمزيد من المشروعات الاقتصادية مؤكدا على أن الاستحقاق البرلماني هو عرس الديمقراطية ودعما للدولة المصرية وأن البرلمان يشكل إطارا تشريعيا لدعم المشروعات بقوانين تخدم المصريين والدولة المصرية.