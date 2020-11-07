ارتفاع نسب إقبال الناخبين بالساحل في أول أيام المرحلة الثانية بالنواب

ارتفعت نسب إقبال الناخبين بلجان دائرة الساحل، التابعة لمحافظة القاهرة، بعد فتح باب التصويت أمام الناخبين، في أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وتفاوتت نسب الإقبال من منطقة لأخرى، فشهدت لجان منطقه جسر البحر ومنية السيرج زحامًا من السيدات وكبار السن، فيما انخفضت نسب المشاركة بلجان منطقة الترعة، ومعمل الألبان وحول مستشفى الساحل.

وتشهد الدائرة منافسة شرسة بين عمرو الجوهري النائب الحالي، وماجد طلعت مرشح تنسيقية الأحزاب، وسيدتين هما منال شوقي وآمال فهمي.

ويتنافس في الدائرة 22 مرشحًا على مقعد واحد بينهم 6 من الأحزاب، و16 مستقلًا، وأنهت محافظة القاهرة استعداداتها لانتخابات مجلس النواب لاستقبال الناخبين بالقاهرة، والبالغ عددهم نحو 7 ملايين و797 ألفًا و709 ناخبًا، موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية، داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

واتخذت محافظة القاهرة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية، بتوفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس، تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

والتزمت أجهزة المحافظة بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين وأن دورها فى الانتخابات يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحثت أجهزة محافظة القاهرة المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل العرس الانتخابي.