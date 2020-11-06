بريد الوطن.. حل أزمة انقطاع المياه فى منطقة فيصل يا محافظ الجيزة

نعانى نحن سكان شارع الملكة بفيصل بمحافظة الجيزة من الانقطاع المستمر لمياه الشرب، حيث تختفى المياه من منازلنا طوال اليوم ولا نراها إلا ساعة واحدة فقط، وهذه مشكلة قديمة، تعود إلى 7 سنوات مضت، ما أحال حياتنا جحيماً، وجعلنا نشعر بأننا لا نعيش بشكل آدمى، وسبق أن تقدمنا بشكاوى كثيرة للغاية إلى شركة المياه، ولم يلتفت لنا أحد، نناشد السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توجيه المسئولين بالمحافظة لحل المشكلة المزمنة، كما نناشد السادة مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب التدخل لحل مشكلتنا فى أقرب وقت ممكن، أو إطلاعنا على سبب انقطاع المياه الدائم.

عن الأهالى

سامح صلاح منصور- فيصل - الجيزة

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