صور.. رجال الشرطة يساعدون "مسنة" للإدلاء بصوتها في لجنة بالقليوبية

شهدت إحدى اللجان الانتخابية بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، واقعة إنسانية تمثلت في مساعدة رجال الشرطة لسيدة مُسنة، للإدلاء بصوتها في انتخابات النواب بالمحافظة.

وساعد رجال الشرطة السيدة المسنة عن طريق كرسي متحرك، لكي تشارك في العملية الانتخابية وتمارس حقها القانوني، وجرى إدخالها اللجنة.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة أن 1047 لجنة فرعية في 478 مركزًا انتخابيًا بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحيًا، فتحت أبوابها في موعدها لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والأمنية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ الدقهلية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال سير العملية الانتخابية، كما تم توفير المطهرات والكمامات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، لضمان نجاح العرس الديمقراطي بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لإظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها.

وأوضح المحافظ أنه تم وضع علامات استرشادية للوقوف عليها لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وتخصيص فرد بكل لجنة لتوفير الكمامات اللازمة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأعلن المحافظ تشكيل لجان متابعة وعقد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بالغرف الفرعية بمجالس المدن والأحياء والوحدات القروية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، لاستقبال أي شكاوى من الناخبين، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ خلال هذا العُرس الديمقراطي.