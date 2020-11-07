الحكومة تمنع عمل الأوتوبيسات ذات "العوادم المضرة" لمواجهة التلوث

ألزمت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوتوبيسات النقل العام بعدم الخروج من الجراجات المخصصة لها، إلا بعد التأكد من عدم وجود عوادم مُضَّرة صادرة عنها، وإصلاح المخالف منها.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تقرير رفعته للدكتور مصطفى مدبولي، إن التأكد من خلوّ "العوادم" يأتي في إطار تحركات الحكومة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا، مشيرة إلى فحص 16 ألفًا و170 سيارة وأوتوبيس نقل عام في إطار رصد عوادم المركبات للحد من هذه الظاهرة السيئة، حيث تم فحص 16170 سيارة وأتوبيس نقل عام، وتم إبلاغ مديري الجراجات بعدم خروج الأوتوبيسات المخالفة إلا بعد إصلاحها".

المقالب العشوائية

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تستخدم صور الأقمار الصناعية لمراقبة مواقع حرق المخلفات، ليتم السيطرة عليها؛ حيث إن "المقالب العشوائية"، ومناطق تجميع القمامة من المصادر المسببة لتلوث الهواء في محيطها.

وأشارت إلى تفعيل 95 محورًا لمتابعة "الحرق المكشوف" للمخلفات الزراعية والصلبة، بالإضافة لمحاور تابعة لوزارة الزراعة والمحليات.

حرق قش الأرز

ولفتت وزيرة البيئة إلى زيادة الكمية المستهدفة لجمع "قش الأرز"، لتصل لـ517 ألف طن حتى 21 أكتوبر الماضي، بدلاً من 350 ألف طن العام السابق، لافتة إلى تجميع 97% من المستهدف، مع فتح 691 موقعًا لتجميع قش الأرز على مستوى الدلتا، بالإضافة إلى ما تم رصده من تجميعات الأهالي وبلغت نحو 1.6 مليون طن تقريباً.

انبعاثات المصانع

وأشارت الوزيرة إلى زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة، حيث تم التفتيش على عدد 5383 منشأة وكانت نسبة المخالفة 6%، لافتة إلى أنه تم استخدام أكثر من وسيلة اتصال لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، حيث تم استلام 210 شكاوى، وتم الاستجابة لجميع الشكاوى الواردة.

هواء القاهرة والدلتا "جيد"

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا "جيد"، طبقاً لـ"مؤشر جودة الهواء".