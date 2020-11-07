عضو الشيوخ: أداء تنسيقية الأحزاب تجربة للخروج من الغرف المغلقة

أكد الدكتور محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس الشيوخ، أن تجربة التنسيقية كانت للخروج من الغرف المغلقة وأدبيات السياسة المتعارف عليها، من "شعارات فقط دون تنفيذ بواقع عملي".

وقال "عمارة"، خلال حواره مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استمدت قوتها من دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون منصة حوارية للشباب، وكان لها قيمة مضافة من خلال تدشين العديد من المبادرات ومنها مبادرة "سياسة بمفهوم جديد".

وأوضح، أن التنسيقية كان لها دور بارز جدا في أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أبرزها مبادرة "البالطو الأبيض"، لمساعدة الطاقم الطبي والدولة في مواجهة تفشي تلك الجائحة التي أثرت على العالم كله.

وذكر "عمارة"، أنه تم التوسع في التنسيقية من خلال الانضمام والتقديم عن طريق الرابط الإلكتروني، وذلك من خلال ملء الإستمارة الخاصة بالتنسيقية، موضحا أن المشهد الانتخابي في مصر اختلف تماما عن العهد السابق، لفهم المواطن حقوقه الدستورية وقدرته في المساهمة في نجاح تلك العملية الديمقراطية.

وأضاف، أن كلا من الدولة والناخب عليهم دور كبير في تلك العملية، فكان دور الدولة متمثل في توفير آليات مختلفة للمشاركة في التصويت، رغم تحديات فيروس كورونا، وهذا دليل قوي على الارادة السياسية الحقيقية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: انتظام التصويت في انتخابات النواب

ورصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتظام عملية التصويت في اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحا، في اليوم الأول من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وسط مشاركة متنوعة من فئات المجتمع، حيث تم رصد حضور المرأة والشباب وكبار السن أمام اللجان منذ انطلاق عملية التصويت.

وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الثانية في الداخل اليوم السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً غدا في تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد في اللجولة الأولى التي أجريت يومي 24 و25 أكتوبر المنقضي، حيث تنافس على 28 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، اليوم، وسط استعدادات وتعزيزات أمنية في جميع مقرات اللجان الانتخابية التي ستشهدها 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويحق لنحو 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو 141 مقعدا انتخابيا، 2085 مرشحا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وفي نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحا أساسيا، على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية: الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.

وفي الدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.