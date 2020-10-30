مصعب أمين: تنسيقية شباب الأحزاب تفتح مسارات إصلاحية في الوطن

قال مصعب أمين، المتحدث باسم تنسقية شباب الأحزاب، إن فكرة التأسيسية بدأت منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2016، عاما للشباب، ومؤتمرات الشباب، التي تركت المجال للشباب المساحة للتعبير عن الرأي.

متحدث التنسيقية: حافظنا على التنوع فيما بيننا

وأضاف مصعب خلال كلمته في الجلسة الأولى، للصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب، أن كيان التنسيقية يضم تنوعا كبيرا من الشباب من كل الأحزاب السياسية ذات التيارات والأفكار المختلفة، مضيفا: "بالرغم هذا التنوع إلا أننا حافظنا الآن أن يظل النور نور والتجمع تجمع، وحافظنا عدم انكفائها داخلينا، وخرجنا للشباب في الجامعات وذهبنا للأحزاب في أماكنهم".

وأكد مصعب، أن التنسيقية قدمت حالة مصرية تناسب الواقع دون الحاجة إلى أن نستنسخ أشياء أخرى، كما أنها تفتح مسارات إصلاحية لأى شباب يريدون تغيير وطنهم للأفضل.

وتابع: "التنسيقية أزالت الجدار العازل بين الشباب والجهات التنفيذية ومثلت الأحزاب التي لم تمثل في البرلمان من قبل، فالكل فيها على خط واحد، ونفضت الغبار من على الأحزاب السياسية، في تجربة ملهمة، ومن أهم ما يميزها أنها تتيح لكل شاب أن يعبر عن رأيه دون التعارض مع أيدلوجية السياسية، المخرج تمثل فيه كافة الآراء، ونستبشر أن يعود ذلك بخير على الوطن".

وأوضح أن نجاح التجربة، يعود إلى القيادة السياسية التي أتاحت تلك الفرصة ووفرت لهم عوامل الدعم، مضيفا: "في 2016 و2018، أكثرنا تفاؤلا لم يكن يتصور أن نصل إلى ما نحن فيه الآن".

وتتناول الجلسة الأولى التي يديرها الإعلامي أحمد عبدالصمد، استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعباً فاعلاً في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.