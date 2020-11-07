محافظ بورسعيد يلتقي الناخبين ويشيد بالمشاركة: "هيا دي الروح الوطنية"

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم بدء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة حيث تفقد افتتاح لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية لاستقبال الناخبين واطمئن المحافظ علي كافة التجهيزات التي تمت باللجنة لاجراء عملية التصويت وسط اتخاذ كافة التدبيرات الاحترازية لتامين المواطنين كما التقي المحافظ خلال الزيارة بعدد من الناخبين الذين توافدوا علي اللجنة مبكرا وأشاد بالتجهيزات التي تمت لتسهيل عملية التصويت للمواطنين دون مشاكل

وأشار المحافظ بان بورسعيد من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى المشاركة بالعملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التى يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية مشيرا بان المشاركة فى الانتخابات حق دستورى مهم لجميع المواطنين، وأوضح: نقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين. وأضاف المحافظ بانه وجه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات الخدمات و المرافق على مستوى المحافظة وتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكافة اللجان. وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في إنتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح