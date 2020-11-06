محافظ بورسعيد: الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها غدًا، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأشار المحافظ، في تصريح له اليوم، أن بورسعيد من المحافظات الرائدة فى المشاركة السياسية، ما يعكس الروح الوطنية التى يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن المشاركة فى الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين.

وأوضح أن المحافظة تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، لافتًا إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير، ورفع درجة الاستعداد بكل قطاعات الخدمات و المرافق على مستوى المحافظة وتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكافة اللجان.

وأضاف أن دور المحافظة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

يذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 98 مركزا بإجمالى عدد 172 لجنة فرعية و515 ألف و790 ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين 248337 موزعين علي 46 مركزًا انتخابيًا يضم 90 لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 30 مرشحًا والدائرة الثانية تضم أقسام الجنوب وأحياء المناخ والزهور بإجمالي عدد الناخبين 276453 موزعين علي 52 مركزًا انتخابيًا يضم 82 لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 20 مرشحًا.