فيديو.. هطول أمطار شديدة على مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، يرصد هطول أمطار شديدة على مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ولم يظهر في الفيديو أي حركة بين مارة أو وسائل نقل.

وتشهد محافظة الإسكندرية أمطار غزيرة، حيث ناشدت المحافظة ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات وحتي الأثنين القادم، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم

كذلك الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم السبت، وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وقام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على مدار الساعات الماضية، بجولات بالمحافظة لمتابعة سحب المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه وسرعة شفط المياه المتراكمة لحين انتهاء الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، إن كمية الأمطار التي تساقطت على المدينة في الساعات الأولى منذ الساعة الثانية وحتى السادسة صباحاً كبيرة جداً، ما أدى إلى تراكم المياه ببعض الشوارع.

وأضاف "نافع"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن عمال الشركة وجميع العاملين وجميع الأجهزة التنفيذية بجميع السيارات المدمجة وسيارات السيول تدخلت من أجل سحب المياه من الشوارع، ومنع أي تراكمات.