3 حالات لسحب وحدة الإسكان الاجتماعي من الفائز بعد التسليم.. اعرفهم

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من حين لآخر، وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن.

وهناك حالات يقوم فيها الصندوق بسحب الوحدة السكنية من المواطن بعد الحصول عليها، لأنها تنافي الشروط الواجب تنفيذها عند الاستلام، والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط.

"الوطن" تسرد الحالات التى يقوم حينها صندوق الإسكان الإجتماعى بسحب الوحدة السكنية من الفائز بعد حصوله عليها، وفقا لتصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.

3 حالات يتم خلالها سحب الوحدة السكنية بعد الحصول عليها:

1 - تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر.

2 - تأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها.

3 - تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة "بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا"، وعن 54 ألف جنيه سنويًا للأعزب "بما يُعادل 4500 جنيه شهريًا".

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

- ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.