تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي لـ12 ديسمبر لتعذر إحضاره

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات قاصرات، لجلسة 12 ديسمبر المقبل، لتعذر إحضاره بجلسة اليوم.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الشهر الماضي، بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى المحاكمة الجنائية، ونسبت له النيابة ارتكاب جرائم هتك عرض 3 فتيات -لم يبلغن 18 سنة- وتهديدهنّ وفتاة أخرى، كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وكشفت التحقيقات عن أنَّ المتهم "تحرش باثنتين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدى على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدم حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

واوضحت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قِبَل المتهم، بما تحصّل من إقراراته بتحقيقاتها، وشهادات المجني عليهنّ وعدد من الشهود، فضلا عن تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهنّ من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم.