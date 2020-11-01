غدا.. قضية تحرش جديدة لـ أحمد بسام: أرسل صورا جنسية لفتاتين

أمرت النيابة العامة، بإحالة أحمد بسام زكي، المعروف بـ"متحرش الجامعة الأمريكية" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك في قضية جديدة منبثقة عن القضية الأصلية، وتحدد جلسة غدا الاثنين، لنظر أولى جلسات محاكمته لاتهامه بالتحرش جنسيا بفتاتين، وإرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها.

وأوضح أمر الإحالة الصادر من نيابة الشؤون المالية والتجارية، في القضية 2022 لسنة 2020 حصر اقتصادية، أن المتهم وفي غضون الفترة من 2016 وحتى 2020، تحرش جنسيا بالمجني عليها "ف.س"، بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية، بأن أرسل إليها عبر تطبيق واتسآب، صورا ذات طبيعة جنسية، وأشارت التحقيقات إلى أنه تعمد مضايقة الفتاة المجني عليها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم تحرش جنسيا بالمجني عليها "ن.ع" وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما، حيث أتى خلالها بإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية، فضلا عن تعمده مضايقتها بتكرار الاتصال بالمجني عليها ومراسلتها دون رضاها أو وجود مقتضى لذلك.

ومثل المتهم، الشهر الماضي، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 سنة ميلادية، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار العلاقة معهن، وصدر قرار بتأجيلها لجلسة 7 نوفمبر الجاري، للاطلاع.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بالتحقيقات، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي، من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.