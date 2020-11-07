خروج حاشد بقرى المرشحين والسيدات يتصدرن المشهد بالقليوبية

شهد اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، إقبالًا شديدًا من الناخبين خاصة في قرى المرشحين، وتصدرت السيدات المشهد في المحافظة في كافة اللجان، حيث حضرن بكثافة كبيرة في مشهد يدل على وعيهن بأهمية المشاركة السياسية.

وشهدت قرى المرشحين في مختلف الدوائر خروج الناخبين مبكرًا للوقوف أمام اللجان في القليوبية للادلاء بأصواتهم، حيث تزاحم الناخبون في الدوائر الست التي يتنافس فيها 223 مرشحًا على المقاعد الفردية، وقائمتان على مقاعد القوائم هما "الوطنية من أجل مصر" و"تحالف المستقلين".

وشهدت اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا أمام اللجان لاستقبال الناخبين في أول أيام الانتخابات البرلمانية لمحافظات المرحلة الثانية، وسط تطبيق خطة أمنية محكمة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، حيث تضمنت الخطة إقامة حرم آمن أمام اللجان، وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشر أفراد أمن سريين بمحيط اللجان لتأمين المواطنين خلال عملية التصويت.

في سياق متصل، تفقد اللواء عبد الحميد الهجان مقار اللجان الانتخابية بمدارس هدي شعراوي وابن خلدون وسعد زغلول في بنها واطمئن على سير العملية الانتخابية، وعدم وجود أي معوقات، ورافقه خلال الجولة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وعبد الرحمن فتح الباب مدير ادارة بنها

وخلال الجولة ناشد المحافظ المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

وأكد المحافظ اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف الهجان، أنه جرى توفير المطهرات والكمامات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية لضمان نجاح العرس الديمقراطي بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وفي السياق ذاته، أدلى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ونقيب المهندسين بالقليوبية بصوته في اتخابات مجلس النواب.

وتابع "مجاهد" غرفة العمليات المركزية بشركة مياه القليوبية وغرف العمليات بالفروع لتذليل كافة العقبات أو المشكلات التي قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية فيما يخص خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل بصورة سريعة مع أى أعطال قد تعوق العملية الإنتخابية.

وشدد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية على ضرورة مرور اللجان المشكلة على المقرات الانتخابية لمتابعة إنتظام خدمة مياه الشرب بها.

وأضاف "مجاهد"، أن التنظيم شمل خروج العاملين بديوان عام الشركة والأفرع التابعة للإدلاء بأصواتهم.