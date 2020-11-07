قاضيان يساعدان مسنين للإدلاء بصوتيهما بكفر الشيخ: جينا عشان بلدنا

على كرسي متحرك، حضر مسنان إلى لجنتين بمدينة دسوق في كفر الشيخ، ما دفع القاضيان المشرفان للنزول لهما ومساعدتهما على الإدلاء بصوتيهما.

وحرص المستشار هلال الفوال، رئيس لجنة 233 بمدرسة دسوق الرسمية للغات بمحافظة كفر الشيخ والمشرف على انتخابات مجلس النواب باللجنة، على الخروج من مقر لجنته العلوي، لمسن على كرسي متحرك، حتى يمكنه من التصويت.

كما حرص المستشار ورئيس لجنة 232 على توفير الأجواء المناسبة للمسن أثناء التصويت، من خلال توفير أدوات الإدلاء بصوته.

"جينا نحط صوتنا علشان بلدنا، والقاضيان ساعدانا في الإدلاء بأصواتنا ونزلولنا تحت، حيث قدما الشكر لرئيسي اللجنتين".. بهذه العبارة قدم المسنان الشكر القاضيان "شكرًا قضاة مصر الأجلاء".

وشهد بعض الجان كفر الشيخ الانتخابية، زحامًا في الساعة الأولى لبدء عملية التصويت، فيما شهدت لجان أخرى عدم تواجد الكثيرين أمامها لإدلاء بأصواتهم، وتوافدت السيدات أمام لجنة الحامول الثانوية بنات للإدلاء بأصواتهن.

وقال مصدر داخل غرفة عمليات المحافظة، إن جميع القضاة فتحوا اللجان في الموعد باستثناء تأخير نحو 55 لجنة فتحت أبوابها بين 10 و15 دقيقة، وجرى انتظام اللجان وعملية التصويت.