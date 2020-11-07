محافظ الشرقية: أكثر من 75 ألف مواطناً أدلوا بأصواتهم بانتخابات النواب

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم الاستعداد والتجهيز لانتخابات مجلس النواب منذ فترة من خلال الإجراءات الاحترازية عبر بوابات للتعقيم، ومستلزمات التطهير، والكمامات حيث يتم توفيرها للمواطن في حالة عدم توافرها معه، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية حتي الآن.

وأضاف غراب، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن المحافظة بها 1597 لجنة فرعية، وهذا عدد كبير للجان لأن الكتلة التصويتية في المحافظة 4 مليون و 427 ألف، وأن عدد المتقدمين 264 على 42 مقعد، لافتاً إلى أن هناك إقبال جيد للغاية على الانتخابات في أول ساعة تخطي حتى الآن الـ 75 ألف مواطن أدلوا بأصواتهم وهو ما يعطينا انطباع بأن العملية الانتخابية سيكون عليها إقبال كبير في محافظة الشرقية.

وأكد، أنه حتي الآن لا يوجد أي مشاكل وجميع اللجان بدأت في نفس الوقت ما عدا لجنتين بدوأ متأخرا وهذا دليل على أن الأمور كلها تسير بشكل منتظم، وحتي الآن لم يأتي لنا أي إخطار من غرفة العمليات عن تواجد أي مشكلة.

وتابع: أن كبار السن والمرأة المصرية يتصدروا المشهد الانتخابي في مجلس النواب، وهذا ليس فقط في انتخابات النواب ولكن كان في الاستفتاء وانتخابات مجلس الشوري وكل الاستحقاقات الدستورية يتصدروا المشهد وأيضا الشباب هناك جزء كبير منهم كان متواجداً وهو ما رأيناه اليوم أيضا، وهذا يدل على أن الجميع الآن أصبح لديهم الوعي الكافي لممارسة حقوقهم الدستورية.

ووجه المحافظ نصيحة للمواطنين "بأن هذا الاستحقاق فزنا به خلال الفترة ما بعد عام 2013 ومش عاوزين نتنازل عنه، لذلك نناشد جميع المواطنين بضرورة النزول والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه أصلح وممثل لهم".