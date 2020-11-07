فصل التيار الكهربائي عن مناطق ببني سويف من الأحد للخميس للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمدينة بني سويف، وذلك بدابة من غد الأحد حتى الخميس المقبل، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء، ما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تغذيها تلك المغذيات.

ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي بدر والإسعاف يوم الأحد، 8 نوفمبر، ويوم الاثنين 9 نوفمبر عن مغذي الدهشوري والتليفونات، ويوم الثلاثاء 10 نوفمبر عن كشك السكاكيني وعمر أفندي، ويوم الأربعاء 11 نوفمبر، عن مغذي القاضي والعجمي، ويوم الخميس 12 نوفمبر عن مغذي المعلمين وبني عطية، على أن تكون ساعات فصل الخدمة اعتبارًا من 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين.

وتقدم قطاع كهرباء بني سويف باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، وناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.