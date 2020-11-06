الكشف والعلاج المجاني لـ 1092 مواطنا في قافلة طبية بقرية في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتستهدف إيصال الخدمة الطبية الشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وبيّن التقرير الذي جرى عرضه، على المحافظ، اليوم الجمعة، من قبل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية "الحرية3 " بمركز الفشن يومي الأربعاء والخميس، مكونة من ٨ عيادات في تخصصات "الباطنة، و الأطفال، والعظام، و النساء، و الرمد، والأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة" وقعت الكشف على 1092 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 65 تحليل دم، و23 تحليل طفيليات، و18 أشعة، و21 أشعة موجات فوق صوتية، إلى جانب استصدار 6 قرارات علاج على نفقة دولة، وتحويل عدد 3 مرضى للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 103 مواطنين، تناولت موضوعات عن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ما بين الالتهاب الكبدي الفيروسي، والسعار، وأنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية والبلهارسيا، كذلك عن الأمراض غير المعدية ومنها الضغط و السكر و السمنة، بالإضافة إلى أورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ٩٠ مواطن.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية، وكـل من الدكتور محمد خلف عبد الحميد، مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.