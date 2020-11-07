فيديو.. وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات النواب

أدلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في مدرسة الأورمان الفندقية بالمعادي بمحافظة القاهرة.

وظهر وزير الداخلية، وهو يدلي بصوته ويمارس حقه الدستوري مثل باقي الناخبين، وذلك في المرحلة الثانية للانتخابات، والتي تضم 13 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأكد "توفيق"، أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن.

وخلال الإدلاء بصوته أكد أن كافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

وانطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.