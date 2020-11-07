صور.. الفتيات تتصدرن المشهد الانتخابي بمدينة نصر في ساعات الظهيرة

شهدت عدد من لجان دائرة مدينة نصر، إقبالا كثيفا، منذ قليل، من الفتيات، حيث اصطفت الناخبات أمام عدد كبير من اللجان وعلى رأسها الجامعة العمالية. وقالت زينب محمد، إحدى الناخبات: "ننتظر المشاركة في المحفل الانتخابي منذ انتهاء المرحلة الأولى".

وأضافت زينب، لـ"الوطن"، أن هناك حماسا كبيرا بين الشباب للمشاركة من أجل مصر، والمساهمة في بناء الدولة، خاصة بعد المشروعات التي تحدث على أرض الواقع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما أشارت رانيا إبراهيم، أحد الناخبات إلى أن إجراء انتخابات المرحلة الثانية بالتزامن مع الانتخابات الامريكية، ساهم بشكل كبير في تفاعل الشباب ورغبتهم في المشاركة.

وسيطر على المشهد الانتخابي خلال الساعة الأولى من التصويت للانتخابات توافد كبار السن للإدلاء بأصواتهم، حيث وفرت اللجان الانتخابية جميع سبل ووسائل الراحة لكبار السن من كراسي متحركة وغيرها، للتسهيل على كبار السن عملية التصويت والإدلاء بأصواتهمن وتباينت نسب حضور الناخبين في الساعات المختلفة باللجان المختلفة ما بين متوسط يميل إلى الجيد، فيما شهدت الجامعة العمالية أطول طابور انتخابي بالدائرة.

ورغم سيطرة كبار السن على المشهد الانتخابي في الساعات الأولى من التصويت للانتخابات، إلا أن مع انخفاض درجة الحرارة بدأ توافد أعداد كبيرة من الشباب فئة العمال وأصحاب المهن الحرة.

وشهدت دائرة مدينة نصر حضور عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الذي أدلى بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب في لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية مدينة نصر.

وتشهد دائرة قسم أول وثان مدينة نصر، منافسة حادة كما اعتادت على مدار الدورات التشريعية الماضية، والمعروفة باسم "دائرة الجنرالات والمثقفين" أو دائرة الصفوة، والتي يتنافس عليها 54 مرشحا على النظام الفردي مقابل 3 مقاعد فقط من إجمالي مقاعد مجلس النواب.