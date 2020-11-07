صور.. إقبال على التصويت في انتخابات النواب بدهب

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، في أول أيام الاقتراع بانتخابات مجلس النواب، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط تواجد أمني مكثف من قبل قوات الشرطة لتأمين عملية التصويت.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بمدينة دهب 6902 ناخبًا، وتضم لجنتين مختلطتين.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة جنوب سيناء ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 90235 ناخبًا، يُدلون بأصواتهم داخل لجنتين عامة، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرًا انتخابيًا، و29 لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.

وتشهد الانتخابات تنافسًا بين القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة أبناء مصر، على مقعدين لنظام القائمة، فيما يتنافس 10 مرشحين على مقعدين فرديين، إحداهما بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة مدينة شرم الشيخ، وتضم من شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين، والدائرة الثانية مقرها قسم شرطة مدينة الطور، وتضم مدن" الطور، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر.