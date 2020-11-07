طبيب بعد تكريمه من الصحة السعودية: المملكة تقدر المصريين

كرمت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، الطبيب المصري علاء الدين صادق زيدان، استشاري الباطنة وجراحة المناظير في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان عما أنجزه من جهود طبية خلال شهر أكتوبر الماضى، فى حماية حياة المرضى، معلقة على دوره بشهادة تميز وتقدير منحت إليه مع درع مدون عليه شعار "بكم نفتخر".

وقال الدكتور علاء صادق زيدان إن تكريمه للعام الثانى على التوالى من قبل الصحة السعودية، يعكس تقديرا كبيرا يتمتع به الطبيب المصري من قبل المؤسسات العلاجية والطبية فى الخارج، خاصة داخل المملكة التى تدرك قيمة وخبرة الأطباء المصريين.

وأضاف زيدان؛ فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أن منظومة الصحة فى العالم العربي عموما تتمتع بقدرة عالية على تبادل الخبرات بين العاملين بها، وأن الاستثمار المشترك فيها يدعم تطويرها بشكل كبير فى البلدان العربية، لافتا إلى تجارب مهمة ناجحة فى التعاون والاستثمار المشتركين بين مصر والمملكة فى هذا القطاع.

وأكد الطبيب المصري؛ أن سنوات عمله فى المملكة أكسبته الكثير من الخبرات لما تتمتع به مؤسساتها من كفاءة إدارية وفنية عالية، مشيرا إلى أن الإدارة الناجحة تحافظ بالضرورة على حق كل إنسان فى تلقى الرعاية الصحية الملائمة.

وفى مايو 2019 ، سبق لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ تكريم علاء صالح صادق زيدان؛ أستاذ أمراض الجهاز الهضمى، عن دوره فى تطوير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بمنطقة جازان، وقدم مساعد مدير عام صحة جازان للخدمات العلاجية الدكتور علي بن حسين المدير؛ إلى الطبيب المصري درع المديرية العامة للشئون الصحية بجازان وشهادة تقدير؛ لما قدمه في تطوير بيئة العمل الطبي.

والدكتور علاء زيدان عضو مشارك في تدريس الأمراض الباطنيه لطلاب كلية الطب بجامعة جازان، وعضو بفريق لجنة سباهى لتقييم المستشفيات لاعتماد المنشآت الصحية CBHI ، استشارى ورئيس قسم الأمراض الباطنية بمستشفي الأمير محمد بن ناصر بجازان ومساعد مدير المستشفي للخدمات العلاجية.

الدكتور علاء صالح صادق زيدان، حصل على بكالوريس الطب القصر العينى جامعة القاهرة عام 1994 ودبلوم الأمراض المتوطنة عام 2001 ودبلوم إدارة المستشفيات عام 2002 ، وماجستير الأمراض الباطنية عام 2004 ، كما حصل على الزمالة الأمريكية في رعاية الجودة الصحيه CPHQ عام 2012 .