هشام طلعت يتابع الانتخابات مرتديا الكمامة والجوانتي

تابع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ظهر اليوم السبت، ترتيبات العملية الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، المنعقدة بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، ومدينتي للغات بمشروع مدينتي، التابعتين للدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وحرص طلعت مصطفى على ارتداء الكمامة والجوانتي، التزامًا بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وتفقّد هشام طلعت عددًا من المنشآت الإدارية بالرحاب ومدينتي، ووجّه بتوفير أوتوبيسات لنقل الناخبين من كافة مناطق الرحاب إلى اللجنة الانتخابية، ومساندة كبار السن تيسيرًا على الناخبين، فيما حرص عدد كبير من الشباب وسكان مدينة الرحاب على التقاط الصور التذكارية معه، من بينهم "الانفلونسر" عمرو راضي.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبًا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردي" من بين 433 مرشحًا "فرديًا" بـ19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، ومقعدين لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، ومقعد لدائرة الزيتون والأميرية، ومقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، ومقعدين لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، ومقعدين لدائرة السلام، ومقعدين لـ"عين شمس" ومقعدين لـ"المطرية" ومقعدين لـ"المرج"، ومقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، ومقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، ومقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، و3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

وتجرى انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل يومَى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيًا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبًا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".

في النظام الفردي يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، و11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتين بدمياط، ونائبين من دائرة واحدة بالسويس، ونائبين من دائرتين ببورسعيد، ونائبين من دائرتين بشمال سيناء، ونائبين من دائرتين بجنوب سيناء.

وفي نظام القوائم، يختار الناخبون 142 نائبًا من أصل 284 مرشحًا بقائمتي "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع: 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، 42 مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردي" بإجمالي 568 نائبًا منتخبًا، بينهم 142 امرأة وفقًا لنسبة الـ25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ5 % المقررة له قانونًا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا.

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