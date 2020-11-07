رئيس جامعة المنصورة: الانتخابات تعزز مسيرة بناء مؤسسات الدولة

وجه الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، الدعوة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجموع الشعب المصري، للنزول ومباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة للأدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وممارسة حقوقهم والاستحقاقات الدستورية، التي من شأنها أن تعزز مسيرة مصر الوطنية نحو بناء الدولة بناءً مؤسسياً سليماً.

جاء ذلك خلال إدلاء رئيس الجامعة بصوته الانتخابي في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة "الأمام محمد عبده" بمدينة المنصورة.

وفي سياق متصل، نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، اليوم، ندوة ثقافية، تحت عنوان "الاستحقاق الدستوري لمجلسي النواب والشيوخ"، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، وبرئاسة الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، بقاعة الدكتور "عبد الرزاق السنهوري" بالكلية.

حاضر في الندوة الدكتور "صلاح الدين فوزي"، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأدارها كل من الدكتور "محمد جمال الدين"، مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والدكتورة "بسمة أمين"، مدرس القانون العام بالكلية.

وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، بالجهد المبذول من القائمين على تنظيم هذه الندوة، التي تُعد باكورة برنامج النشاط الثقافي بالجامعة خلال العام الدراسى الجديد، وبمشاركة كلية الحقوق، في رفع وعي طلاب الجامعة، للمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وقال الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، إن الكلية تضع على عاتقها تنظيم كافة الفعاليات العلمية التي تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع، لذا تم الإعداد لهذه الندوة التي تستهدف التعريف بتشكيل مجلسي النواب والشيوخ واختصاصات كل منهما تزامناً مع انطلاق انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، من بينها محافظة الدقهلية، على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.