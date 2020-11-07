حضرت بـ"توك توك" وتحلم بمستقبل أفضل.."الحاجة سعاد" أول مرة أشيل علم مصر

شارع واسع يضج بزحام العربات والمارة منذ الصباح الباكر، نزلت إحدى السيدات المسنات من "توك توك"، بملابس بسيطة ووجه نال منه الزمن، تسأل أحد الموجودين عن مكان لجنتها الانتخابية، دون أن تعري اهتمامًا لعامل السن والصحة، وكل ما خطر ببالها هو تلبية نداء بلدها.

سعاد بسيوني، سيدة في عمر 64 عامًا، حضرت أمام مدرسة النقراشي الثانوية بمنطقة حدائق القبة، من أجل الإدلاء بصوتها، "أنا متعودة آجي عشان بلدي مالناش غيرها ونفسنا تبقى أحلى بلد في الدنيا".

فرحة كبيرة شعرت بها السيدة الستينية بعد أن حصلت على علم مصر صغير الحجم، قائلة: "أول مرة في حياتي أشيل علم مصر، كنت بشوفه في الماتشات الكبيرة بس، وفرحانه إني خدت الشرف ده".

تأمل الحاجة سعاد أن يبلي النائب الفائز بلاء حسنًا في مهمته الجديدة، وأن يراعي وطنه والفقراء من أهل الدائرة، "بقول لكل الناس تنزل تنتخب عشان منطقتها وبلدها، ومحدش يكسل، مصر بتادينا واحنا ولادها".

وتصدر الشباب والبنات المشهد الانتخابي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بدائرة حدائق القبة حيث اطصفوا في طوابير طويلة للتمكن من الإدلاء بأصواتهم.

وحرص المشاركون في عملية الاقتراع على الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 من خلال ارتداء كمامات طبية والتباعد الاجتماعي.

وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدًا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردي في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.