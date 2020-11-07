رئيس لجنة الشهيد حازم عزب: ناخبو مصر الجديدة لديهم وعي كبير

قالت المستشارة مروة مجدي، المشرفة على اللجنة 145 في مدرسة الشهيد حازم محمود عزب بمصر الجديدة، إن عملية الاقتراع تجري وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الناخبين يرتدون الكمامات ويحافظون على التباعد واستخدام المطهرات بشكل دائم.

وأضافت مروة لـ"الوطن" أن جموع الناخبين لديهم وعي كبير في مصر الجديدة، فهم يعرفون جيدًا ما يختارونه باستثناء البعض من كبار السن الذين يسألون عن آلية الاختيار، فنخبرهم باختيار قائمة واحدة فقط و3 مرشحين مستقلين دون توجيه أي منهم لأي قائمة أو مرشح بعينه.

وتابعت بأن اللجنة التي تتولى الإشراف عليها تشهد إقبالًا للناخبين وخاصة كبار السن والسيدات، فمنذ الساعة التاسعة صباحًا والحضور لا يزال كثيفًا.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة والشرطة يبذلون جهودًا كبيرة في توفير أجواء آمنة، فضلاً عن مساعدتهم لكبار السن وذوي الهمم.

يُذكر أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يتيح للناخب الاستعلام عن بياناته عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على الموقع، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.

واشتملت خطة التأمين على نشر دوريات أمنية وأطواف بحثية بكافة مناطق العاصمة، بالإضافة لذلك سيتم تحديد أماكن حاكمة لتمركزات من تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لقوات أمن القاهرة وعناصر التدخل السريع بكل من دوائر أقسام المحافظة للاستعانة بها عند الحاجة إليها، وتكثيف التواجد الأمني الفعال في محيط اللجان الانتخابية ونشر الأقوال الأمنية عالية التسليح في المحاور والميادين وبمشاركة قوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة مع الربط اللاسلكي مع غرفة العمليات الرئيسية لتحقيق سرعة الانتقال تحسباً لحدوث أية أحداث طارئة قد تستدعي التدخل، مع ضرورة توفير الأماكن المناسبة لكبار السن وتوفير الراحة لهم لحين انتهائهم من الإدلاء بأصواتهم.