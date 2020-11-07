تجديد حبس موظفة وزوجها لحرقهما الوحدة المحلية بالجبل الأصفر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة، اليوم السبت، حبس موظفة بالوحدة المحلية بالجبل الأصفر وزوجها عامل، لاتهامهما بحرق غرفة بالوحدة محل عمل المتهمة الأولى، لإخفاء مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبتها المتهمة.

واعترفت المتهمه بارتكابها الواقعة، حيث اتفقت مع زوجها على إضرام النيران بالغرفه محل عملها، وأعدت هي وهو زجاجة تحوي كيروسين وتوجهت للعمل صباح يوم الواقعة لمباشرة عملها بالوحدة، وعقب انتهائها وضعت مسمارًا بإحدى ضلف الشباك بالغرفة لمنع إحكام إغلاقه.

وأضافت "عقب ذلك توجهت مع زوجي للوحدة مرتدية النقاب، فيما وضع زوجي شال لإخفاء وجهه، ولدى وصولنا إلى الوحدة توليت مراقبة الطريق والمارة، وقام زوجي بفتح باب الشباك وألقى بداخل الغرفة الكيروسين، وأتبعها بقطعة قماس قام بإشعالها، وقمنا بالفرار حتى وقعنا في يد رجال المباحث".

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة نشوب حريق عمد بالوحدة المحلية بقرية الجبل الأصفر بمركز الخانكة، حيث تبين أن موظفة بالوحدة وزوجها عامل سكبا كيروسين، وأشعلا النار بالغرف لحرق ملف به مخالفات مالية للموظفة.

وأُلقي القبض على المتهمه وزوجها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد حسني مدير فرع البحث الجنائي بالخانكة، باكتشاف مسؤولي الوحدة المحلية بالجبل الأصفر بوجود أثار حريق علي حائط ودولاب غرفة الإيرادات والمخازن، واحتراق بعض الملفات الفارغة.

وجرى إخماد الحريق ومنع امتداده لباقي الغرفة، وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وأسفرت جهود فريق البحث وجمع المعلومات عن أن موظفة بالوحدة المحلية وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها "عامل"، بقصد التخلص من الأوراق والدفاتر الخاصة بعملها، خشية تعرضها للمسائلة الإدارية لارتكابها بعض المخالفات.