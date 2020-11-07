بمشاركة فنانة ووزير أسبق.. مسيرة للحث على الانتخاب في "الجزيرة"

شهد مقر نادي الجزيرة بمنطقة الزمالك في محافظة القاهرة، مسيرة للحث على المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تجري الآن ولمدة يومين، بمشاركة عدد كبير من المواطنين، من أجل التوجه إلى اللجان الانتخابية في منطقة الزمالك والتي تقع ضمن نطاق الدائرة 13 ومقرها قسم عابدين.

وكان من أبرز الحضور الفنانة سميرة أحمد، والتي جاءت لتدلي بصوتها، وتدعو الناخبين إلي النزول للادلاء بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدة لـ"الوطن" أنها حرصت علي الحضور رغمًا عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شهدت المسيرة وجود الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق والمرشح عن الدائرة 13 والتي يتنافس بها 10 مرشحين من أجل الحصول على مقعد وحيد مخصص للدائرة بمجلس النواب.

وأكد وزير الصحة الأسبق في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه شارك في الانتخابات البرلمانية منذ عام 1988، مشيدًا بالتنظيم والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لإنجاح العُرس الانتخابي.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها منذ أول أمس الخميس، لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 7797709 ناخبًا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

وشدد محافظ القاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس ووضعها مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.