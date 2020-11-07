زحام وطوابير أمام مدرسة حافظ إبراهيم بحلوان قبل الاستراحة

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة حافظ إبراهيم بالدائرة رقم 19 بحلوان زحاما وطوابير من الناخبين قبل إغلاق اللجنة لاستراحة الغداء بوقت قليل، الأمر الذي صاحبه تنظيم لهذه الطوابير من قبل القائمين على العملية الانتخابية باللجنة.

في هذه الطوابير تنوعت أعمار الناخبين المتواجدين أمام أبواب اللجنة ما بين الشباب وكبار السن، كما انقسمت الطوابير إلى سيدات ورجال، يدخلون المدرسة في مجموعات، بحيث تنتظر كل مجموعة الأخرى تقليلا لإحداث أي زحام داخل المدرسة.

الالتزام بالإجراءات الوقائية كانت السمة الأبرز في طوابير الناخبين بالدائرة رقم 19 بحلوان، من ارتداء الكمامات والتباعد بين كل ناخب والآخر، الأمر الذي حرص رجال الأمن على تطبيقه بين الناخبين من توفير الكمامات والمواد المطهرة لمن لا يملك من الناخبين، حيث لا يسمح لأي ناخب بدخول اللجنة إلا بعد ارتداء الكمامة.

وكان قد بدء الناخبون في التوافد على لجان حلوان بصورة متقطعة منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت أمام الناخبين في اليوم الأول من أيام انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب، حيث تظهر الطوابير في بعض الأوقات بينما يسود الهدوء في أوقات أخرى أمام ابواب اللجان، إلى أن تم إغلاق اللجان منذ قليل لاستراحة الغداء.

ويتنافس في الدائرة رقم 19 بحلوان، والتي تتمون من المعصرة والتبين وحلوان ومدينة 15 مايو، على 3 مقاعد فردية 56 مرشح ما بين مستقلين وحزبيين، تشتعل المنافسة بين عدد كبير منهم، أبرزها المنافسة بين مرشحي حزب مستقبل وطن الثلاثة من ناحية وهم اللواء عبد المنعم حامد، وعيد حماد، وعرفة صالح، وبين النواب الأربعة الحاليين عن الدائرة من ناحية أخرى، وهم النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب حمدي عبد الوهاب، والنائب رضا البلتاجي، والنائبة دينا عبد العزيز.