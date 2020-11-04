توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح معتدلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مدار الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر.

وشهد طقس الـ72 ساعة المقبلة أجواء مماثلة في بعض مناطق الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل نهارا على كل الأنحاء، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، ولطيفا على وسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

أما عن حالة الرياح فتكون معتدلة وتنشط احيانا على كل الأنحاء وتتساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب سيناء، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فصلا عن أجواء غائمة جزئيًا في بعض المناطق.

وجاء بيان درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

طقس الخميس 5 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

طقس الجمعة 6 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

طقس السبت 7 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 21 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى20.