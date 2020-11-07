"مياه شرب المنيا": تنفيذ 94 مشروعاً بأكثر من 5 مليارات خلال 6 سنوات

أكد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا أنه جرى تنفيذ 94 مشروعاً بتكلفة تجاوزت الـ5 مليار جنيه خلال الـ6 أعوام الماضية.

وبحسب بيان صادر عن محافظة المنيا، فإن نسبة التغطية الحالية لخدمات مياه الشرب النقية بقرى المحافظة تبلغ 98%، إذ جرى تنفيذ 21 مشروعا، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، تم الإنتهاء من 10، وجاري تنفيذ 11.

وأبرز مشروعات المياه المنفذة، هى محطة مياه أبو قرقاص بطاقة 204 ألف م3/يوم، وتم تشغيلها جزئياً بطاقة 102 ألف م3/يوم، كما تم تشغيل محطة مياه سمالوط طاقة 68/136 ألف م3/يوم.

كما شهدت تلك الفتره تنفيذ 73 مشروع بتكلفة 3.2 مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي، وتم الانتهاء من 42 مشروعاً، وجار تنفيذ 31 حالياً.

وأصبحت جميع مدن المحافظة مشمولة بخدمات الصرف الصحي باستثناء بعض الأحوزة العمرانية الجديدة والكتل والتجمعات السكنية المُتاخمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي المنيا والغابة الشجرية الثنائية بطاقة 90 ألف م3/يوم، وتم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي دير العذراء بجبل الطير، بطاقة 7.5 ألف م3/يوم، وجار تنفيذ 12 مشروعاً للصرف الصحي بالعديد من مراكز المحافظة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد عقد اجتماعاً في وقت سابق لمتابعة مجريات وسير العمل ومعدلات الإنجاز في المشروعات التي يتم تحقيقها على أرض المحافظة، وذلك لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات، وخاصة المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتعظيم الاستفادة من مواردها لصالح المواطنين.

وحضر الاجتماع المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندسة إيمان عبد الرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عاطف طه مدير عام جهاز أملاك الدولة.

وقال المحافظ، إن هناك تكليفات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بسرعة تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع تقديم كافة الاعتمادات المالية للانتهاء منها.

ووجه المحافظ، بالإسراع في إنهاء أعمال 3 محطات مياه هي (دير البرشا – ساقولا – بني واللمس)، بالإضافة لانتهاء أعمال 7 محطات صرف صحي هي: سلاقوس – كفر المداور – السعيدية – نزلة جلف – طوخ الخيل – دمشير – دمشاو هاشم.