المنيا تشدد الإجراءات الاحترازية تحسباً لموجة ثانية من "كورونا"

كثفت محافظة المنيا من الإجراءات الوقائية والاحترازية تحسباً لحدوث موجة ثانية من فيروس "كورونا المستجد"، قد تؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة انتشار الفيروس بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية شملت عدداً من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، بإجراءات ارتداء الكمامات، تضمنت الجولة "مجمع مواقف جنوب"، على طريق "مصر - أسوان"، ومواقف شمال بمنطقة "الإخصاص".

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، مع التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وإدارة المواقف والمرور، كما شدد على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية.

وخلال جولته، لاحظ المحافظ تواجد باعة للكمامات، وبفحصها تبين عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية، فوجه بتوفير منافذ بالمواقف لبيع الكمامات بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتموين، مناشداً المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحتهم، مؤكداً على ضرورة تعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف، وبعد نزول الركاب، لعدم سحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

كما أجري المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، للاطمئنان على الحالة العامة والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى صلاحية الأجهزة الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية.

وتفقد المحافظ مستشفيات "الصدر والحميات"، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، واطمأن على سلامة الإجراءات المتبعة للتعامل مع المرضى، مع الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الصحة والسكان، وشدد على استكمال أعمال تطهير وتعقيم جميع المؤسسات والمنشآت، وحصر احتياجات المستشفيات، وإتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ.

كما أصدر المحافظ كتاباً دورياً لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ورؤساء الشركات والهيئات، لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، والتي صدرت ضمن اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، حيث وجه المحافظ بضرورة قيام كافة الجهات بالاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها.