رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ربع نقل محملة بالركاب بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
04:44 م | السبت 07 نوفمبر 2020
محافظ المنيا يزور المصابين

محافظ المنيا يزور المصابين

لقي مواطن مصرعه وأصيب 12 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب، اليوم السبت، على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية "بني حسن الشروق"، بنطاق مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس المدينة المنيا، حالة المصابين، حيث اطمأن على استقرار حالاتهم بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة، لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم إلى أهلهم سالمين.

كما وجه المحافظ إدارة مرور المنيا برفع جميع السيارات من أمام مستشفي المنيا العام، ومنع التزاحم والتكدس، لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة.

اقرأ المزيد:

المنيا تحتل المركز الثاني بعد بورسعيد في الاستجابة لشكاوى المواطنين

أبرزها مدينة "جنة".. 10 معلومات عن مشروعات ملوي الجديدة بمحافظة المنيا

جولات مكثفة لحسم جولة الإعادة بين 6 أحزاب و10 مستقلين في المنيا

محافظ المنيا يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة