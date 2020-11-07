مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ربع نقل محملة بالركاب بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:44 م | السبت 07 نوفمبر 2020
محافظ المنيا يزور المصابين
لقي مواطن مصرعه وأصيب 12 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب، اليوم السبت، على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية "بني حسن الشروق"، بنطاق مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.
وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس المدينة المنيا، حالة المصابين، حيث اطمأن على استقرار حالاتهم بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة، لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم إلى أهلهم سالمين.
كما وجه المحافظ إدارة مرور المنيا برفع جميع السيارات من أمام مستشفي المنيا العام، ومنع التزاحم والتكدس، لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة.