مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ربع نقل محملة بالركاب بالمنيا

لقي مواطن مصرعه وأصيب 12 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب، اليوم السبت، على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية "بني حسن الشروق"، بنطاق مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس المدينة المنيا، حالة المصابين، حيث اطمأن على استقرار حالاتهم بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة، لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم إلى أهلهم سالمين.

كما وجه المحافظ إدارة مرور المنيا برفع جميع السيارات من أمام مستشفي المنيا العام، ومنع التزاحم والتكدس، لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة.