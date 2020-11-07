قطع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة الاثنين

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بأعمال توسعات كوبري محور الدائري مع كوبري التعمير بشارع جسر السويس، ما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع جسر السويس، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه، عن بعض مناطق المحافظة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المذكورة هي:

المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكيلو 18، وجميع التقسيمات الواقعة بينهما- معسكرات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وجميع المعسكرات المجاورة- محطة مترو عدلى منصور بالهايكستب- ومشروع إسكانات أهالينا 1و2- شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته- مدينة قباء- تقسيم عمر بن الخطاب- الحرفيين، وذلك يوم الاثنين المقبل، من الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة الثانية عشر ليلاً من اليوم ذاته لمدة 14 ساعة.

وطالبت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.