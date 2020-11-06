بسبب عطل مفاجئ.. قطع المياه عن مدينة الخانكة بالقليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة الخانكة؛ بسبب عطل مفاجئ بخط المياه المغذي للمدينة، وجرى الدفع بفرق الإصلاح للسيطرة علي الموقف في أسرع وقت، وإعادة ضخ المياه.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال احتياجها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أية أمطار على قرى ومدن المحافظة، وانتشار المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحا أنه في إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، نفذت الشركة أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق المحافظة، بقيمة تقديرية حوالي 27 مليون جنيه.

وأوضح "مجاهد" أنه من المقرر تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين، وغرف صرف أمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ونفق أسفل الطريق الدائري، ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة، التي كانت تحدث تأثيرا كبيرا على حركة المواطنين، في أثناء فترت سقوط الأمطار.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار، بلغ 108، بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، وزعت على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحي تصل إلى 1950.3 كم، وعدد محطات المعالجة 20 محطة، أما الأخرى الخاصة بالرفع 149 محطة، ووضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، أن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ، بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، ورؤساء مجالس المدن، طهرت بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول، بمناطق تجمع المياه والأنفاق، وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة؛ إذ تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات، وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق.