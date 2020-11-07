رغم بلوغها الثمانين عاما.. إحسان تدلي بصوتها: أتمنى حل الأزمات الحالية

رغم تقدمها في العمرالذي تجاوز الثمانين عاما، ومرضها الشديد الذي ألزم حركتها وجعلها تجلس على كرسي متحرك، إلا أنها حرصت على المشاركة في الانتخابات لمجلس النواب 2020، بالمرحلة الثانية، كعادتها التي تحافظ عليها منذ أعوام، لتصاحبها أسرتها بالكامل، وسط حب وحس وطني واضح.

على كرسيها المتحرك دخلت إحسان محمود، مع عائلتها، للإدلاء بصوتها، في مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة النموذجية بمصر الجديدة، ليسارع أحد أفراد الشرطة باللجنة على مساعدتها، لتسارع القاضية نفرت شهاب، مستشارة اللجنة بمساعدتها أيضاً، وتسهيل إجراءات التصويت عليها بالنزول خصيصا لها.

وأبدت إحسان، التي تجاوزت الـ80 عاما، حرصها البالغ على المشاركة بانتخابات مجلس النواب 2020، وتشجيع أبنائها وأحفادها الذين حضروا معها، في كل انتخابات واستحقاق دستوري، مضيفة: "أنا حريصة أنى لازم أنزل وأشارك على طول أنا وأسرتي، وجاية لبلدي وده حقها عليا".

كما تمنت أن يتمكن مجلس النواب الجديد من حل الأزمات الحالية بالبلاد وتشكيل مستقبل جديد بالبلاد يناسب الأجيال المقبلة ويساعد الرئيس عبدالفتاح السيسي في استكمال مسيرته لتنمية مصر.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، وذلك في 13 محافظة بينهم القاهرة، وسط إجراءات احترازية عديدة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، من الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس بانتخابات دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.