حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور عنيد بدرجة كبيرة، إذ يمكن أن يصل إلى درجة حب الامتلاك عندما يحب شيئًا أو شخصًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الأجواء مشدودة ولكي تروق الأحوال يجب أن ينشغل كل شخص بواجباته.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس ممن يريدون تضليلك وحافظ على استقلاليتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.