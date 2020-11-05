حظك اليوم الخميس 5-11-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الثور تفكير سليم ومنطقي، لذلك غالباً ما يلجأ له المقرّبين منه لطلب نصيحته عندما يقعون في المشاكل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمدك الفلك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بجذورك العائلية وقد تجمعك أيضا بالأحباب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.