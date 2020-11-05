رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 5-11-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:38 ص | الخميس 05 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

يمتلك مولود برج الثور تفكير سليم ومنطقي، لذلك غالباً ما يلجأ له المقرّبين منه لطلب نصيحته عندما يقعون في المشاكل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمدك الفلك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بجذورك العائلية وقد تجمعك أيضا بالأحباب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأربعاء 4-11-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد1-11-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 31-10-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 30-10-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 29-10-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي