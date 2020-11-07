لأول مرة.. أوناش شحن وتفريغ صديقة للبيئة بالموانئ المصرية

أعلن اللواء بحري أركان حرب وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، نجاح الميناء في استخدام أوناش شحن وتفريغ صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية، وذلك بعد توفير الهيئة وحدات متنقلة تنظم إمداد هذه الأوناش بالطاقة الكهربائية بالجهد المناسب لقدرته، كبديل عن تشغيلها بالوقود التقليدي، في سبق لميناء دمياط بين الموانئ المصرية، وذلك للمساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة والضوضاء وتخفيف الحمل البيئي.

وقال رئيس ميناء دمياط إن ذلك يأتي تماشياً مع استراتيجية النقل البحري المصري لرفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تراعي البعد البيئي، وأوضح أن تنفيذ تلك الخطوة يأتي ضمن الخطة الموضوعة لتحويل ميناء دمياط إلى ميناء أخضر، عبر تنفيذ العديد من الضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية المطلوبة، والتي تتفق مع المعايير الدولية وتطبيق أحدث التكنولوجيا الخاصة بإدارة عمليات الشحن والتفريغ و تداول البضائع، كما يتم متابعة التزام الشركات المتعاملة مع الميناء بالاشتراطات البيئية وتطوير المساحات الخضراء، وتوفير وحدات التطهير للمسطح المائي، ومراعاة الاشتراطات البيئية في جميع العمليات داخل الميناء.

ويأتي النجاح في تشغيل هذه الأوناش بالكهرباء استكمالاً للنجاح الذي حققه ميناء دمياط في تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء، كبديل لاستخدام محركاتها التي تعمل بالديزل، كأول ميناء يطبق هذه الخطوة في حوض المتوسط، حفاظاً على البيئة البحرية.