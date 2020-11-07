"كمامة وعلم وكحول" لتشجيع الناخبين أمام اللجان: هديتك في كيس بلاستيك

زحام كبير شهدته لجان دائرة الزاوية الحمراء، في أول أيام تصويت المرحلة الثانية في انتخابات النواب 2020، خاصة أنهم فوجئوا بهدايا وطنية، شجعتهم على الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الخاصة.

علم مصر وكمامة طبية وزجاجة كحول.. تلك كانت الهدايا التي تلقاها الناخبين داخل كيس من البلاستيك، فور وصولهم لإحدى لجان الزاوية الحمراء، من أجل تشجيعهم على الاقتراع.

وأبدى المرشحون، سعادة كبيرة بما تم توزيعه عليهم، والذي اعتبروه بمثابة حرص من بلدهم على سلامتهم بالكمامة والكحول، وتعزيز للروح الوطنية بالعلم المصري.

طوابير انتخابية وزحام أمام لجان مدرسة النقراشي بدائرة حدائق القبة

شهدت لجان مدرسة النقراشي، زحام شديد بطزيقة منظمة، من خلال طوابير انتخابية أمام أبواب المدرسة من الناخبين، الذين تنوعت أعمارهم بين شباب ومسنين.

كما التزمت جميع اللجان الانتخابية في حدائق القبة، بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بينها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

وبدأ اليوم، أولى أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".

كما يتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين.

محافظ القاهرة يتفقد سير الانتخابات

وحرص اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على تفقد سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من إنطلاق فعاليات مجلس النواب بدائرة روض الفرج.

واطمئن المحافظ، على إلتزام المواطنون بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بينهم، والوقوف على العلامات المحددة خارج اللجان لتجنب الإصابة بكورونا.