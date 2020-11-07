رغم الأمطار.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بدمياط

تصدر الشباب وكبار السن المشهد الانتخابي بلجان دائرة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط حيث حرصوا على التوافد للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة قبيل غلق باب التصويت كما حرص الناخبين على ارتداء الكمامات الطبية كأحد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحرصت السيدات والفتيات على التواجد أمام لجان "أم الرضا" للإدلاء بأصواتهم رغم هطول الأمطار، وشهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصقيع ورعد.

كما قامت الوحدة لمدينة عزبة البرج برئاسة محمد عبد الغنى رئيس المدينة بإعادة تعقيم وتطهير مقار اللجان الانتخابية، وذلك ضمن خطة الوحدة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت لجان الانتخابات البرلمانية بلجان مدينة الروضة دائرة مركز فارسكور إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الذين حرصوا على التوافد، والإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم من أبناء المدينة حيث يخوض كلا من "الدكتور محمد الجيوشي و ثروت عشرة " الانتخابات ممثلين عن مسقط رأسهم بعدما ظلت البلدة بدون تمثيل نيابي لمدة 25 عاماً بعد النائب البرلماني الأسبق ضياء داوود .

وافترش الأهالي أرصفة البلدة أمام اللجان الانتخابية كما خرج نساء وشباب المدينة للإدلاء بأصواتهم بعدما أعلنها الأهالي "لن ندلي بأصواتنا سوي لأبناء مدينتنا فحسب ليأتي من يعبر عنا و يتحدث باسمنا كما منعوا أبناء مركز فارسكور من نشر دعاية انتخابية لأي مرشح على "جروباتهم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوى لمرشحيهم فقط".

وفي سياق متصل تجسدت "القبلية" في دائرة مركز كفر البطيخ مسقط رأس المرشحين أيمن يوسف رخا مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي و مسعود عبد النعيم ابن قرية جمصة دائرة المركز و سامي بلح مرشح حزب الوفد على المقعد الفردي ابن كفر البطيخ و"عدي الألفي" ابن قرية اللضامين بكفر البطيخ، هذا بالإضافة للمهندس محمد الحصي ابن قرية الرياض مركز كفر البطيخ مرشح القائمة الوطنية والذي ينافسه حمدي شلبي عاشور ابن قرية الركابية مرشح القائمة الوطنية.

ويتميز مركز كفر البطيخ بمساندة مرشحيه بكافة الاستحقاقات الانتخابية كما شهدت لجان المدرسة الحديثة والركابية بكفر البطيخ إقبالًا كثيفا من قبل كبار السن رجال وسيدات كما ظهر التزام الناخبين بارتداء الكمامات وشهدت لجان قرى الشوايحة دائرة مركز البطيخ إقبالًا كثيفا من قبل الناخبين.