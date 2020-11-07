أخبار التعليم اليوم.. هنكمل السنة مهما حصل واعلان جدول الاسبوع الرابع

انطلق العام الدراسي الجديد 2021/2020 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر، في مختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، حيث شهدت الطوابير المدرسية الصباحية، اتباع الاجراءات الاحترازية من المدرسين والطلاب، بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خدمة أخبار التعليم الأساسي والجامعي، لسرد أبرز اللقطات والقرارات التي اتخذتها على مدار اليوم، كالتالي:

التعليم: كل المدارس معقمة وهنكمل السنة مهما حصل

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك سيناريوهات عديدة، تم وضعها للتعامل حالة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سير العملية التعليمية بمختلف أنحاء الجمهورية بجميع المدارس.

وأشارت إلى أن جميع امتحانات النقل لجميع الصفوف الدراسية والشهادات الإعدادية والثانوية والفنية، ستتم في المواعيد المحددة لها، مع مراعاة توفير الحماية الكاملة اللازمة للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية جميعهم، مؤكدة على أن حماية الطلاب هي هدفهم الأساسي.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنَّ الأسابيع الأولى من العام الدراسي، لم تشهد أي معوقات أثرت على سير اليوم الدراسي، فالجميع داخل منظومة التعليم يعمل على إنجاح العام الدراسي رغم الظروف الصعبة الممثلة في انتشار فيروس كورونا.

التعليم تنشر جداول الأسبوع الرابع للقنوات التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، جداول الأسبوع الرابع لعرض الحصص التعليمية للضمواد الأساسية (المواد داخل المجموع)، بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، على القناة التعليمية "مدرستنا"، في الفترة من يوم الأحد 8 نوفمبر، حتى السبت 14 نوفمبر 2020، معلنة أنَّ هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، للتعامل مع أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية.

وناشدت الوزارة الجميع، بضرورة ارتداء الكمامات أثناء التعامل مع الأخريين داخل وخارج الفصول، واتباع الاجراءات الاحترازية للحد ممن انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

التعليم العالي تحقق في واقعة قبلات المدرج

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" فيديو أثار غضب الرواد حيث تضمن الفيديو تبادل قبلات بين طالب وطالبة، داخل مدرج جامعي بأحد الكليات، وتم تداول الفيديو دون أن يظهر وقت تصوير الواقعة، وكشف

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجرى التحقق من صحة الفيديو المنتشر وتوقيت تصويره، مؤكدا أنه في حالة ثبوت الواقعة، سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، واحالة الطلاب الذين ظهروا بمقطع الفيديو إلى مجلس تأديب، لخضوعهم للتحقيق وفقا لقانون تنظيم الجامعات.