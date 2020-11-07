سيدات "ترسا" تنتفض بالزغاريد والأغاني الوطنية بدائرة طوخ

انتفضت قرية ترسا، مسقط رأس النائب أحمد بدوي مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر رمز "كليوباترا"، الآن أمام لجان القرية، بالزغاريد والغناء "تحيا مصر" و"بلادي بلادي" قبيل غلق باب التصويت فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب فى التاسعه مساءً، حيث وقفت السيدات بالدفوف والزغاريد، مع زيادة الإقبال للإدلاء بالأصوات في عرس ديمقراطي للإدلاء بالأصوات.

كما شهد مجمع المدارس "مدرسة مؤسسة دجوي الابتدائية المشتركة"، إقبالا كبيرا من الأهالي ليلا، للمشاركة والإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب، يذكر أن قرية دجوى بالقليوبية، تضم نحو 13 ألف صوت.

ومنذ انطلاق العملية الانتخابية، تصدرت السيدات العملية الإنتخابية فى مشهد ديمقراطي، حيث حرصن على التمسك بحقوقهن في الإدلاء بأصواتهن، والمشاركة في ماراثون الانتخابات، إذ شهدت مقار اللجان توافدا وإقبالا كثيفا على اللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة، أن 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكل أنحاء المحافظة، موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، فتحت أبوابها في موعدها لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والأمنية

واكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال سير العملية الانتخابية كما تم توفير المطهرات والكمامات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية لضمان نجاح العرس الديمقراطى بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لاظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها

واوضح المحافظ انه تم وضع علامات استرشادية للوقوف عليها لتطبيق التباعد الاجتماعى بين الناخبين وتخصيص فرد بكل لجنة لتوفير الكمامات اللازمة للمواطنين اثناء الادلاء باصواتهم

وأعلن أنه تم تشكيل لجان متابعة وعقد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، وربطها بالغرف الفرعية بمجالس والمدن والأحياء والوحدات القروية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، لاستقبال أي شكاوى من الناخبين، والتعامل الفوري مع أي مشكلة تطرأ، خلال هذا العرس الديمقراطي.